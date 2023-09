Wie läuft der bundesweite Warntag ab?

In ganz Deutschland wird um 11 Uhr der Probealarm ausgelöst. Entwarnung wird um 11.45 Uhr gegeben. Bund, Länder und Kommunen prüfen an diesem Tag ihre Warnmittel und technischen Abläufe, um im Ernstfall die Menschen zuverlässig über Gefahren wie Hochwasser oder Stürme informieren zu können.

In welchen Kommunen in der Region Osnabrück werden Sirenen heulen?

Nach Angaben der Kreisverwaltung ist das in den Samtgemeinden Artland, Fürstenau und Neuenkirchen bei Bramsche sowie in den Städten Bramsche, Georgsmarienhütte, Bad Iburg und Melle und in den Gemeinden Bohmte, Bad Essen, Belm, Bissendorf, Hasbergen, Hagen aTW, Bad Laer, Glandorf und Bad Rothenfelde der Fall. Insgesamt sollen kreisweit 103 Sirenen heulen, außerdem die Sirene auf dem Kreishaus am Schölerberg. In der Stadt Osnabrück sollen die bis dahin installierten und ans Netz gegangenen 22 bis 23 Anlagen ausgelöst werden. In ganz Niedersachsen gibt es aktuell rund 5518 Sirenenstandorte.

Wie hört sich der Probealarm an?

Die Sirenen sorgen mit einem an- und abschwellenden Ton dafür, dass Menschen gewarnt werden und sich dann über andere Kanäle wie Warn-Apps oder Medien informieren, vor welcher Gefahr gewarnt wird.

Heulen nur die Sirenen?

Nein. Es werden auch verschiedene andere Alarmsysteme wie die Apps Katwarn und NINA angesteuert. Ab 11 Uhr werden viele Smartphones deutlich vernehmbare Töne abgeben. Zum zweiten Mal wird der Mobilfunkdienst Cell Broadcast und seine Standorttechnologie getestet. Mit keinem anderen Warnkanal können nach Angaben des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) mehr Menschen direkt erreicht werden, ohne dass sie eine App auf ihr Handy laden müssen.

Lesen Sie hier, wie die Cell-Broadcast-Technologie funktioniert.

Was ist noch zu beachten?

Die Behörden bitten darum, ausländische Mitbürger oder auch Flüchtlinge bei Bedarf möglichst vorab auf den Warntag hinzuweisen. Der Landkreis Osnabrück empfiehlt weiterhin, sich die Katwarn-App auf das Smartphone zu laden. Über diese App informiert die Osnabrücker Kreisverwaltung beispielsweise auch über wetterbedingten Schulausfälle, Großbrände oder drohende lokale Überschwemmungen.

Wie wird der Warntag aufgearbeitet?

Über die Webseite www.warntag-umfrage.de können Nutzer online an einer Umfrage des Bundesamtes für Bevölkerungsschutzes (BBK) teilnehmen. Die Umfrage ist am Donnerstag, 14. September, ab 11.45 Uhr freigeschaltet. Die Beiträge bleiben dabei anonym. Weder bei der Erfassung noch der Auswertung sind Rückschlüsse auf die Teilnehmenden möglich. Durch die Umfrage besteht die Möglichkeit, die Warnabläufe in Deutschland per Feedback aktiv mitzugestalten und zu verbessern. Weitere Informationen zum Warntag stellt das BBK im Internet bereit. Nach Angaben des Bundesamtes konnten beim Warntag am 8. Dezember 2022 mehr als 90 Prozent von rund befragten 830.000 Menschen über mindestens eines der eingesetzten Warnmittel erreicht werden. Hier geht es zu der Umfrage.