Warntag 2022: Warum morgen in Osnabrück nicht die Sirenen heulen Von Johannes Kleigrewe | 23.11.2022, 17:35 Uhr

Beschlossen wurde die Errichtung von Warnsirenen in Osnabrück 2017, funktionieren sollen sie seit März 2021. Wenn beim deutschlandweiten Warntag am 8. Dezember für den Ernstfall geprobt wird, wird es in Osnabrück aber kein Sirenengeheul geben. Und das nicht zum ersten Mal. Wie kann das sein?