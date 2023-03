Der letzte Busfahrer-Streik in Osnabrück ist schon ein paar Jahre her. Archivfoto: David Ebener up-down up-down Verdi fordert bessere Bezahlung Warnstreiks im Nahverkehr: Fallen morgen in Osnabrück die Busse aus? Von Sebastian Stricker | 01.03.2023, 11:28 Uhr | Update vor 59 Min.

Die Gewerkschaft Verdi kündigt für den morgigen Freitag (3. März) Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr an. Betroffen sind sechs Bundesländer, darunter Niedersachsen. Was droht den Busfahrgästen in Osnabrück?