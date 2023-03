Der letzte Busfahrer-Streik in Osnabrück ist schon ein paar Jahre her. Archivfoto: David Ebener up-down up-down Verdi fordert bessere Bezahlung Warnstreiks im Nahverkehr: Fallen am Freitag in Osnabrück die Busse aus? Von Sebastian Stricker | 01.03.2023, 11:28 Uhr

Die Gewerkschaft Verdi kündigt für Freitag (3. März) Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr an. Betroffen sind sechs Bundesländer, darunter Niedersachsen. Was droht den Busfahrgästen in Osnabrück?