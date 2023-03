Unplanmäßig am FMO gelandet: Der Passagiertransfers war von den Airlines organisiert worden, vom Flughafen Münster-Osnabrück ging es dann weiter. Foto: Axel Ebert up-down up-down Betrieb wie im Hochsommer Streik am Montag beschert dem FMO 7000 zusätzliche Passagiere Von Axel Ebert | 27.03.2023, 16:16 Uhr

Ein bundesweiter Warnstreik hat am Montag den Flughäfen die Flügel gestutzt. Zahlreiche Airports stellten den Betrieb ein und leiteten Maschinen um. Am Flughafen Münster-Osnabrück (FMO) in Greven herrschte deshalb Hochbetrieb. Der FMO fertigte zusätzlich 7000 Passagiere ab.