Bei Bauarbeiten in Osnabrück Unter Gerüst eingeklemmt: Wallenhorster nach Arbeitsunfall im Krankenhaus Von Hannah Baumann | 06.04.2023, 16:51 Uhr

In Lüstringen wurde am Donnerstagnachmittag ein 43-jähriger Mann aus Wallenhorst unter einem Baugerüst begraben. Er erlitt schwere Verletzungen, schwebt aber nicht in Lebensgefahr.