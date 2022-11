Gerüchte, dass der Grillimbiss Wiechers in Wallenhorst schließen soll, sind nicht wahr. Foto: Sandra Seiler up-down up-down Rosemarie Ragge: Wir machen weiter Imbiss Wiechers in Wallenhorst: Immer wieder Gerüchte um Schließung Von Anke Schneider | 18.11.2022, 07:09 Uhr | Update vor 2 Std.

Rosemarie Ragge und ihre Tochter Sandra Seiler haben so langsam die Nase voll. Gerüchte, dass der Wallenhorster Traditionsimbiss an der Franzmannstraße 2 zum Jahresende schließt, machen der Inhaberin und ihrer Tochter zu schaffen. Dabei ist rein gar nichts dran an dem Dorfklatsch.