Die Hochrechnungen - hier bei der Bundestagswahl 2021 - stehen bei Wahlpartys im Mittelpunkt. Archivfoto: Michael Gründel up-down up-down Niedersächsische Landtagswahl 2022 Wo finden an diesem Sonntag die Wahlpartys der Osnabrücker Parteien statt? Von Arne Köhler | 06.10.2022, 16:32 Uhr

Am Sonntag ist Landtagswahl in Niedersachsen. In diesem Jahr wird es keine zentrale Osnabrücker Wahlparty in der Lagerhalle geben. Stattdessen treffen sich die Wahlkämpfer am Sonntag, 9. Oktober 2022, an unterschiedlichen Orten, um die Ergebnisse zu feiern – oder sich gegenseitig Trost zu spenden.