CDU-Veranstaltung zur Energiekrise „Nichts abschalten!" Middelberg hält Kohle und Atomkraft derzeit für unverzichtbar Von Matthias Liedtke | 15.09.2022, 14:02 Uhr

Die Sorge um eine nicht mehr steuerbare Eskalation der gegenwärtigen Energiekrise greift um sich – in der Bevölkerung, aber auch in der Wirtschaft. Die Osnabrücker CDU lud deshalb zu einer so dringlichen wie breit gefächerten Diskussion in den Ratskeller ein.