Dieser Bus wird bald in Richtung Ukraine rollen: Isolierungs-Experte Patrick Oelschläger (v.l.), Hilfskonvoi-Organisator Ansgar Frommeyer und Kulturberater Reinhard Richter schauen dem Start zuversichtlich entgegen. Foto: Christoph Beyer

Fahrende Wärmeinseln

Speziell isolierte Busse machen sich aus Osnabrück auf den Weg in die Ukraine

Von Christoph Beyer | 30.01.2023, 13:18 Uhr

Der Hilfskonvoi in die Ukraine, den der gebürtige Osnabrücker Ansgar Frommeyer organisiert, wird noch einmal deutlich länger als zunächst geplant. Der Grund ist die Kooperation mit dem Osnabrücker Kulturmacher Reinhart Richter, dessen Wärmebus-Projekt in kürzester Zeit Gestalt angenommen hat. Elf davon werden sich in Kürze auf den Weg machen.