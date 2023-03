Zufriedene Gesichter nach der Segnung der Wärmebusse. Von links: Olexij Marchenko, Bischof Franz Josef Bode, Irena Gloshchenko, Mariia Mahalnyk und Pfarrer Myron Molczko von der ukrainischen Gemeinde. Foto: Christoph Beyer up-down up-down Anhaltend große Unterstützung Elf Wärmebusse sind von Osnabrück in Richtung Ukraine gestartet Von Christoph Beyer | 11.03.2023, 11:49 Uhr

Trotz zuletzt schwerer Raketenangriffe in der Ukraine sind am Samstag elf Wärmebusse von Osnabrück aus in Richtung Kriegsgebiet gestartet. Kurz zuvor waren die fahrenden Wärmeinseln noch mit Steuermodulen für Solaranlagen ausgestattet worden.