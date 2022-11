Einen Ort, um sich aufzuwärmen, bietet das Gemeinschaftszentrum in der Lerchenstraße. Foto: Cornelia Achenbach up-down up-down Aufwärmangebot der Stadt Besuch bei den Osnabrücker Wärmeinseln: Wie werden sie angenommen? Von Cornelia Achenbach | 24.11.2022, 13:27 Uhr | Update vor 11 Min.

Seit Dienstag sind die beiden Wärmeinseln im Heinz-Fitschen-Haus und im Gemeinschaftszentrum (GZ) an der Lerchenstraße eingerichtet. Wem die Heizkosten über den Kopf steigen, hat hier an drei Tagen die Wochen die Möglichkeit, sich aufzuwärmen. Wie gut wurde dieses städtische Angebot in der ersten Woche angenommen?