Vorübergehend geschlossen: Nach der Sprengung von zwei Geldautomaten in Osnabrück Voxtrup können in der Bankfiliale zunächst keine Kunden mehr empfangen werden. FOTO: Henrike Laing Voxtruper Filiale gleicht Trümmerfeld Unbekannte sprengen zwei Geldautomaten in Osnabrück und rasen davon Von Henrike Laing | 19.05.2022, 17:59 Uhr

Nach der Sprengung von zwei Geldautomaten in der Sparkasse im Osnabrücker Stadtteil Voxtrup gleicht die Filiale in der Straße An der Spitze einem Trümmerfeld. Kunden können hier erstmal nicht beraten werden.