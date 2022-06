Noch 2010 war die Brücke mit finanzieller Unterstützung der Stadtwerke Osnabrück mit Stahlträgern stabilisiert worden, um den Busverkehr für zwei Jahre sicherzustellen.

Inzwischen sind aber drei Jahre vergangen, und der geplante Neubau der Brücke lässt noch auf sich warten. Für den herkömmlichen Busverkehr mit Solo- und Gelenkwagen sei die Brücke keine zukunftssichere Planungsalternative, schreibt die VOS in ihrer Pressemitteilung.

Durch die damit notwendige Umfahrung des Haseparks kämen die genannten Linien aber nicht mehr am Bahnhofsvorplatz direkt an, sondern über die Buersche Straße und den Berliner Platz. Für Fahrgäste von und zum Bahnhof biete es sich an, über die Humboldtbrücke zu gehen und an der Buerschen Straße die „weiterhin vielfältigen Verbindungen ab Neumarkt“ zu nutzen oder aber in die neue Linie 94 zu steigen.

Die Fahrtzeit vom Neumarkt zum Hauptbahnhof ist mit vier Minuten ebenso lang wie zur Haltestelle „Humboldtstraße/Hbf. Ebenfalls weiterhin im neuen Fahrplan berücksichtigt ist der Umstieg von den Linien 11/12/13 am Haltepunkt Rosenburg, um den Hauptbahnhof zu erreichen.

Nicht betroffen von den Veränderungen an der Linienführung ist die Linie 493 aus Hagen, die weiterhin ihren Endpunkt am Osnabrücker Hauptbahnhof hat.