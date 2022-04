Schon im zweiten Halbjahr 2010 soll der Angeklagte bei Wutausbrüchen wegen Eifersucht oder Meinungsverschiedenheiten seine Partnerin immer wieder verbal und tätlich angegangen sein. Anfang 2011 sei es zur Trennung gekommen. Als die Freundin jedoch erfuhr, dass sie schwanger ist, versuchte sie die Beziehung aufrecht zu erhalten. Nach der Geburt der gemeinsamen Tochter zogen die beiden im Oktober 2011 zusammen.

Die junge Mutter erhoffte sich eine Verhaltensänderung von ihrem damaligen Partner, der während der gesamten Beziehung regelmäßig große Mengen Alkohol trank und Aufputschmittel nahm. „Wenn er seinen Willen nicht bekam, rastete er aus,“ so schilderte sie den Alltag mit ihm. Er verbot ihr, ihre Freundinnen zu treffen und den Kontakt zu ihren Eltern zu pflegen. Mutter, Schwester und beste Freundin, die in der Verhandlung als Zeuginnen auftraten, berichteten, wie sie sich immer mehr von ihnen zurückgezogen und auf Nachfragen – etwa wegen blauer Flecken an Armen und Beinen – nur einsilbig geantwortet habe.

Im zweiten Halbjahr 2012 eskalierte die Situation immer mehr. Nach einem Trennungsversuch habe der Angeklagte ihr Faustschläge auf den Kopf gegeben, berichtete die Nebenklägerin. Er wiederum bezeichnete diese Tätlichkeiten als „Backpfeifen“ mit der flachen Hand. Ende September habe es wieder einen heftigen Streit gegeben, bei dem ihr Ex-Freund sie massiv geschlagen haben soll. Im November verprügelte er sie nach einer weiteren Auseinandersetzung mit einem Laptopkabel.

Die beiden Vergewaltigungen sollen sich im Oktober und November 2012 ereignet haben. Beim ersten Mal soll der Angeklagte von seiner Freundin Sex „zum Ausnüchtern“ gefordert haben. Beim zweiten Mal im November war er ebenfalls alkoholisiert.

Um die kleine Tochter nicht aufzuwecken, die auch schon bei der ersten Vergewaltigung mit im gemeinsamen Bett lag, habe sie den Sex „über sich ergehen lassen“, so die Nebenklägerin. Der Bruder des Angeklagten, der sich zu diesem Zeitpunkt im Nebenzimmer aufhielt, will von der Auseinandersetzung und Vergewaltigung im Schlafzimmer laut eigener Aussage nichts mitbekommen haben. Am nächsten Morgen habe das Opfer die Kraft gefunden, aus der gemeinsamen Wohnung auszuziehen. Der Prozess wird am Montagmorgen fortgeführt.