Der Weihnachtsmann erschien im Osnabrücker Weihnachtscircus aus dem Nichts auf dem Motorrad - dem Roncalli-Zauberkünstler Peter Valance sei Dank. Foto: Andre Havergo Nach erfolgreicher Rückkehr Roncalli verkauft schon Karten für den nächsten Weihnachtscircus in Osnabrück Von Sebastian Stricker | 09.01.2023, 19:20 Uhr

Als hätte es die lange Zwangspause wegen Corona nie gegeben: Erneut haben sich über den Jahreswechsel hinweg Zehntausende Menschen am Roncalli Weihnachtscircus in Osnabrück erfreut. Wer ihn verpasst hat oder noch einmal sehen will, bekommt Ende 2023 eine weitere Gelegenheit.