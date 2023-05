In der zweiten Staffel unserer Serie stellen wir die Vorreiter der Verkehrswende ivor: Im ersten Serienteil berichtet der 69-jährige Rüdiger Berger (links), wie er seinen Alltag von Kindesbeinen an ohne Auto bewältigt. Kathrin Ellers (r.) beschreibt im zweiten Teil, warum die fünfköpfige Familie aus Georgsmarienhütte vor vier Jahren das Auto gegen zwei Lastenräder getauscht hat. Foto: Swaantje Hehmann/Thomas Osterfeld up-down up-down Ohne Auto mobil in der Region Osnabrück Vorreiter der Verkehrswende: Zehn neue Geschichten in Staffel 2 der Serie Von Jean-Charles Fays | 19.05.2023, 09:55 Uhr | Update vor 52 Min.

In der ersten Staffel unserer Mobilitätsserie hat unsere Redaktion das Pendeln ohne Auto auf verschiedenen Strecken in Selbstversuchen ausprobiert. Nach zahlreichen Leserreaktionen schildern wir in Staffel 2 nun, wie die Vorreiter der Verkehrswende in der Region Osnabrück schon seit Jahren mit Fahrrad, Bus oder Bahn zur Arbeit pendeln und welche Herausforderungen sie dabei meistern.