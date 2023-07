Neidvoll blickt Osnabrück ins benachbarte NRW. Dort gibt es eine dreijährige berufsbegleitende und vergütete Erzieher-Ausbildung. Symbolfoto: Michael Gründel up-down up-down Weil Niedersachsen das nicht bietet Osnabrück zahlt duale Erzieher-Ausbildung selbst – und schickt Azubis zur Schule nach NRW Von Sandra Dorn | 13.07.2023, 11:11 Uhr

Innerhalb von drei Jahren berufsbegleitend Erzieherin oder Erzieher werden und dabei auch noch Geld verdienen: Was in NRW möglich ist, das will Osnabrück auch. Doch das kostet die Stadt viel Geld – und das ist nicht die einzige Absurdität des Föderalismus.