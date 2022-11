Zwei Frauen als das Liebespaar: Kesi Rose Olley Dorey als Romeo und Ambre Twardowski als Julia Foto: Oliver Look up-down up-down Vor der Tanzpremiere in Osnabrück Zwei Frauen als Liebespaar in Marguerite Donlons „Romeo und Julia“ Von Christine Adam | 03.11.2022, 11:48 Uhr

William Shakespeares berühmte Liebestragödie ging zuletzt in voller Wucht als Schauspiel im Osnabrücker Theater über die Bühne - noch in der Ära von Intendant Ralf Waldschmidt. Was macht nun Osnabrücks neue Tanzchefin Marguerite Donlon mit dem Stoff - und vor allem: was macht sie anders?