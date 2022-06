Jürgen Mohr nimmt die Stücke, die in seinem Pfandleihhaus in Osnabrück beliehen werden sollen, immer erst einmal genau unter die Lupe. FOTO: Thomas Wübker up-down up-down Viel Arbeit für Jürgen Mohr Vor dem Urlaub geht so mancher ins Pfandleihhaus in Osnabrück Von Thomas Wübker | 27.06.2022, 05:30 Uhr | Update vor 52 Min. | 3 Leserkommentare

Die Ferienzeit naht - und die Leute wollen in den Urlaub. Für Jürgen Mohr ist die Vor-Ferienzeit immer mit viel Arbeit verbunden. Er arbeitet nicht in einem Reisebüro, sondern betreibt das Pfandleihhaus in der Dielingerstraße in Osnabrück.