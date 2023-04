Eiche (Quercus spec.), Baumkeimling in den Haenden, Symbolbild Naturschutz oak (Quercus spec.), seedling in hands BLWS68 Foto: R. Rebmann/imago-images up-down up-down FFF-Aktion am Ostermontag Vor dem Osnabrücker Dom werden 8000 Baumsetzlinge verschenkt Von Rainer Lahmann-Lammert | 09.04.2023, 10:27 Uhr

Am Ostermontag sollen vor dem Dom in Osnabrück 8000 Baumsetzlinge verschenkt werden. Das kündigt das Klimaschutz-Bündnis Fridays for Future an.