Nicht jeder, der sich in einer Stammzellspenderdatei registrieren lässt, wird tatsächlich zur Spende aufgefordert. Die Wahrscheinlichkeit, innerhalb der folgenden zehn Jahre nach der Registrierung zum Spender zu werden, liegt bei rund 1,5 Prozent, heißt es im Ärzteblatt. Bei Geschwistern bestehe wiederum eine 25-prozentige Chance, für eine passende Spende infrage zu kommen. Andere Verwandte seien nur in weniger als einem Prozent der Fälle passend.

„Bislang haben im Landkreis und in der Stadt Osnabrück 441 Typisierungsaktionen stattgefunden“, sagt DKMS-Sprecherin Laura Tielkes. Die DKMS (ehemals Deutsche Knochenmarkspenderdatei) ist die größte Spenderdatei Deutschlands und eine von insgesamt 26 Dateien, die Stammzellspender registrieren. Aktuell sind bei der DKMS im Landkreis Osnabrück 82.880 Menschen als mögliche Spender erfasst.

Diese Voraussetzungen müssen Spender erfüllen

Als potenzieller Spender können sich gesunde Menschen zwischen 17 und 55 Jahren mit einem Wohnsitz in Deutschland registrieren. Minderjährige dürfen allerdings noch keine Stammzellen spenden – bei der DKMS werden junge Erwachsene ab dem 18. Lebensjahr in der Dateisuche aktiviert, heißt es dazu auf der Website der gemeinnützigen Organisation. Wer unter einer chronischen Krankheit leidet, aber sich trotzdem registrieren will, dem rät die DKMS, sich von seinem Hausarzt beraten zu lassen, denn einige Vorerkrankungen sind ein Ausschlusskriterium für eine Spende.

So funktioniert die Registrierung

Registriert werden Freiwillige mittels eines Abstrichs der Wangenschleimhaut. Diese Wattestäbchen werden anschließend in ein Labor geschickt, wo die relevanten Gewebemerkmale ausgewertet werden. Die Ergebnisse stehen dann für den weltweiten Spendersuchlauf zur Verfügung.

So läuft eine Stammzellspende ab

Stimmen die Gewebemerkmale von Spender und Patient überein, können dann zwei verschiedene Methoden zur Stammzellspende angewendet werden, bevor es zur Transplantation kommt. Seit 1991 haben bereits 1382 Menschen im Landkreis und aus der Stadt Osnabrück über die DKMS Stammzellen gespendet, teilt die Organisation auf Nachfrage dieser Redaktion mit.

Mehr Informationen: Was sind Stammzellen? größer als Größer als Zeichen Bei Stammzellen handelt es sich um Zellen, die sich im Körper teilen können und so eine Kopie von sich produzieren. Bei der Teilung entsteht ein Duplikat der sogenannten Mutterzelle mit den gleichen Eigenschaften. Aus Stammzellen hervorgegangene Zellen differenzieren sich wiederum in weitere Zelltypen, die dann für die Bildung von Gewebe, Organen oder Blut zuständig sind. Stammzellen, die für eine Transplantation benötigt werden, sind Blutstammzellen. In hoher Konzentration befinden sie sich im Knochenmark, insbesondere im Beckenkamm. Im Blutkreislauf finden sich Stammzellen in geringerer Konzentration wieder.

Die periphere Stammzellentnahme

Bei der Methode der peripheren Stammzellentnahme werden Stammzellen aus dem Blut des Spenders gewonnen. Das Verfahren heißt Apherese und wird in rund 90 Prozent aller Fälle angewendet. Dabei werden in beiden Armvenen des Spenders Zugänge gelegt, ähnlich wie bei einer Blutspende. Die Entnahme dauert im Durchschnitt drei bis fünf Stunden. In den Tagen zuvor nehmen die Spender ein Medikament ein, das die Produktion von Stammzellen anregt und bewirkt, dass diese in die Blutbahn ausgeschwemmt werden.

Die Knochenmarkentnahme

Nur bei knapp 10 Prozent der Spenden erfolgt eine Entnahme über das Knochenmark. Bevor es zu diesem Verfahren kommt, werden die Freiwilligen gründlich medizinisch untersucht. In einer Klinik wird dann unter Vollnarkose rund ein Liter Gemisch mit Knochenmark und Blut aus dem Beckenkamm entnommen. Das gesundheitliche Risiko dieser Methode stuft die DKMS als gering ein.

Sonntag Typisierungsaktion für die Tochter von Jimmy-Dean „Jers“ Laubinger

Für Hailey, die kleine Tochter von Jimmy-Dean „Jers“ Laubinger aus Osnabrück, findet die Typisierungsaktion am Sonntag, 8. Oktober, von 12 bis 16 Uhr in der Diskothek „Virage“ an der Baumstraße 12 statt. Wer am Sonntag nicht in Osnabrück teilnehmen kann, hat die Möglichkeit, sich alternativ online auf der Website der DKMS ein Registrierungsset nach Hause zu bestellen.