Das Kloster brennt! Am 23. März 1962 suchte ein Großfeuer Kloster und Schule St. Angela in Haste heim. FOTO: Hartwig Fender Wie eine Brandfackel im Nachthimmel Vor 60 Jahren brennt im Stadtteil Haste die Osnabrücker Angelaschule Von Joachim Dierks | 23.03.2022, 11:11 Uhr

In der Nacht vom 23. auf den 24. März 1962 bricht im Angelakloster und der Angelaschule im Osnabrücker Stadtteil Haste ein Großbrand aus. Das Feuer vernichtet die Dachgeschosse fast aller Trakte. Das Löschwasser richtet auch in den unteren Etagen große Schäden an.