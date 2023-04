Aus der Lazarettruine entstand das Bundeswehrkrankenhaus am Natruper Holz. Betonarbeiten im Mai 1966. Archivfoto: Walter Fricke, Archiv NOZ. up-down up-down Das atombombensichere Lazarett Vor 50 Jahren: Bundeswehrkrankenhaus an der Sedanstraße in Osnabrück eingeweiht Von Joachim Dierks | 27.04.2023, 09:10 Uhr

1973 wurde das Bundeswehrkrankenhaus an der Sedanstraße in Osnabrück eingeweiht. Es galt als eines der bestausgestatteten seiner Zeit. Das oberirdische 200-Betten-Krankenhaus wurde mit der gesamten medizinischen Infrastruktur zu immensen Kosten praktisch einmal gespiegelt zusätzlich unter die Erde gebaut. Doch es war nur 21 Jahre in Betrieb.