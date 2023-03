Vor 25 Jahren zerstörte ein Großbrand das gemeinsam von Diesterwegschule und Marienschule genutzte Gebäude an der Windthorststraße im Stadtteil Schinkel-Ost. Archivfoto: Gert Westdörp up-down up-down Verbrechen bleibt ungesühnt Vor 25 Jahren vernichtet Brandstiftung die Grundschulen im Osnabrücker Stadtteil Schinkel-Ost Von Joachim Dierks | 28.03.2023, 06:14 Uhr

Vor 25 Jahren gingen die Diesterwegschule und die Marienschule an der Windthorststraße im Osnabrücker Stadtteil Schinkel-Ost in Flammen auf. Am 28. März 1998 verursachten zunächst Brandstifter in einem Klassenraum ein Feuer, das relativ schnell gelöscht werden konnte. Doch am Tag darauf kam es zur Katastrophe: Das ganze Schulgebäude brannte.