Da war die Wöhrl-Welt noch einigermaßen in Ordnung: Das Bekleidungshaus am Neumarkt im Jahr 1999. FOTO: Michael Hehmann up-down up-down Das glücklose Haus am Neumarkt Vor 20 Jahren zog sich die Bekleidungskette Wöhrl aus Osnabrück zurück Von Joachim Dierks | 03.08.2022, 14:12 Uhr

Auf der ehemaligen Hertie-Immobilie am Neumarkt in Osnabrück scheint ein Fluch zu liegen. Das fränkische Bekleidungshaus Wöhrl nahm Ende der Achtzigerjahre 15 Millionen DM in die Hand, um das Gebäude für seine Zwecke zu modernisieren. Doch nach nur 13 Jahren gab das Unternehmen den Standort wieder auf - und auch ein Nachfolger, der heute vor 20 Jahren feierlich eröffnete, wurde dort nicht glücklich.