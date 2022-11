Das Pottgrabenbad in Osnabrück in der Zwischenkriegszeit (Anblick von Südwesten). Archivfoto: Neue Osnabrücker Zeitung up-down up-down Osnabrück vor 100 Jahren Im November 1922 wird das Pottgrabenbad „im Dienste der Volksgesundheit“ wiedereröffnet Von Joachim Dierks | 25.11.2022, 11:11 Uhr

Die Stadt Osnabrück hat kein Geld. Aber das Hallenbad am Pottgraben den Bach hinuntergehen lassen? Das will sie nun auch nicht. So kommt es, dass die Stadt sich das Bad vor 100 Jahren von der überforderten Betreibergesellschaft schenken lässt, modernisiert und im November 1922 wiedereröffnet.