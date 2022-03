Im Osnabrücker Stadtteil Haste sind mehrere Häuser mit weißen Kreuzen beschmiert worden. FOTO: Volker Poerschke OB Pötter ruft zum Zusammenhalt auf Osnabrück: Von Russlanddeutschen bewohnte Häuser mit weißen Kreuzen beschmiert Von Henrike Laing | 04.03.2022, 14:11 Uhr | Update vor 12 Min.

Wollen Unbekannte Osnabrücker Bürger anfeinden, die ihre Wurzeln in Russland haben? Weiße Kreuze und weitere Symbole an mehreren Gebäuden in Haste lassen dies vermuten.