Wilhelmshaven ist vom Osnabrücker Hauptbahnhof mit der RE18 der NordWestBahn in ungefähr 2:20 Stunden erreichbar. FOTO: Wilhelmshaven Touristik/Rainer Ganske up-down up-down Ausflug mit dem 9-Euro-Ticket Fünf Tipps für den perfekten Tag in Wilhelmshaven Von Felix Strickmann | 18.07.2022, 05:35 Uhr | Update vor 49 Min.

Die Sehenswürdigkeiten in Großstädten können den zeitlichen Rahmen eines Tagesausflugs gerne mal sprengen. Damit Sie bei ihrem Ausflug nach Wilhelmshaven das Wichtigste nicht verpassen, sind hier die fünf Orte, die Sie für einem perfekten Tag in der Stadt am Jadebusen ansteuern sollten.