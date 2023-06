Foto: privat/Collage: M.Poehlking Tänzerin, Tennis-Ass, Rock-Musik Diese Talente bringen junge Ukrainer in die Region Osnabrück Von Markus Pöhlking | 23.06.2023, 12:00 Uhr

Sie spielen Konzerte auf großen Festivals, gewinnen Tennisturniere am laufenden Band oder tanzen herausragend gut: Wegen Russlands Krieg haben junge Ukrainer mit besonderen Talenten in der Region Osnabrück Zuflucht gefunden. Was wollen sie fern der Heimat erreichen?