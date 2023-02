Symbolfoto: Hehmann Foto: Archiv up-down up-down Von Auto übersehen 23-jährige Radfahrerin in Osnabrück schwer verletzt Von PM. | 29.04.2012, 10:23 Uhr

Schwer verletzt worden ist eine Radfahrerin in der Nacht zum Sonntag bei einem Verkehrsunfall an der Frankenstraße in Osnabrück. Das teilt die Osnabrücker Polizei mit.