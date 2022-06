Außen schlicht, aber innen oho: Der Astoria-„Filmpalast“ in Osnabrück kurz vor der Eröffnung im Jahr 1953. FOTO: NOZ-Archiv up-down up-down Vom Traumpalast zum Schachtelkino Vor 25 Jahren ging im Astoria-Kino in Osnabrück endgültig das Licht aus Von Joachim Dierks | 26.06.2022, 11:11 Uhr

Ein großer Name der Osnabrücker Kinogeschichte ging vor 25 Jahren von der Bühne: Das Astoria beendete am 26. Juni 1997 mit der Abendvorstellung endgültig seinen Lichtspielbetrieb. In den Glanzzeiten waren das Astoria an der Möserstraße/Ecke Georgstraße und das Ritz die größten und schönsten „Filmpaläste“ in der Stadt.