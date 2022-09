„Die Ausbildung wird durch den 3-D-Drucker sehr praxisnah“, sagt Professor Thomas Derhake, Leiter des Labors für Produktentwicklung und CAE, begeistert. „Früher mussten wir Vorabmodelle von Produkten in langwierigen, klassischen Verfahren herstellen. Heute geht das viel schneller: Kaum haben die Studenten das Modell am Rechner konstruiert, können sie es auch schon anfassen und prüfen.“

Auf diese Weise hat zum Beispiel die 24-jährige Tomke Schöckel im Rahmen ihrer Bachelorarbeit ein 3-D-reifes Cockpit für ein neues Sportflugzeug entwickelt. Auch der Student Sebastian Scholz hat mit dem Verfahren bereits Erfahrungen gesammelt. In der Zweigstelle Lingen der Osnabrücker Hochschule hat er mit anderen Studierenden für eine ältere Dame, deren Finger durch eine Arthrose versteift waren, eine Greifhilfe entwickelt. „Heute kann sie wieder mühelos eine Wasserflasche halten“, freut sich der 24-Jährige.

Zurzeit arbeitet Scholz gemeinsam mit Dirk Hemesoth (28) und Thomas Vagelpohl (26) an einem neuen Projekt: Unter der Leitung von Prof. Derhake und in Zusammenarbeit mit einem Maschinenbauer wollen sie herausfinden, wie man bisher noch mit klassischen Verfahren hergestellte Bauteile mit einem 3-D-Drucker substituieren kann.

Für die Erstellung der dreidimensionalen Datenmodelle stehen ihnen im Rechnerraum der Hochschule 75 Computerarbeitsplätze zur Verfügung. Dort leuchtet dem Besucher an diesem Tag auf einem Screen die perfekte Abbildung eines filigranen Tennisballs und des Gehäuses eines Multifunktionswerkzeugs entgegen. Seine Kunststoffhülle sollen die Studenten im Auftrag des Herstellers lärmmindernd überarbeitet.

Mit einem speziellen Programm fertigen sie dafür am Computer zunächst einen dreidimensionalen Entwurf der verbesserten Kunststoffschale an. Damit die Informationen von dem 3-D-Drucker verarbeitet werden können, müssen die Studenten aber noch einen Trick anwenden: Das virtuelle Objekt wird am Computer wie eine Salami in hauchdünne Scheiben geschnitten. Erst dann werden die sogenannten CAD-Daten (Computer Aided Design) an den Drucker im Nebenraum weitergeleitet.

Wie einen Laser- oder Tintenstrahldrucker darf man sich den aber nicht vorstellen. Weil der Drucker in drei Dimensionen arbeitet, ist er ganz anders aufgebaut. Das Gehäuse ist aus Metallstreben und Blechen hergestellt, die robust miteinander verschraubt sind. Etwa mittig hinter der massiven Metalltür steht der rechteckige metallene Baukasten. Bevor in ihm das Multifunktionswerkzeug wachsen kann, muss er aufgeheizt werden. Dann verteilt ein Wischer das Kunststoffpulver über dem Bauraum. An den in dem Datensatz vorgegebenen Stellen wird das Spezialpulver durch einen Laser geschmolzen und Schicht für Schicht aufgetragen, bis das Gehäuse fertig ist. Am Ende wird das überflüssige Pulver rund um den Gegenstand entfernt, und das „gedruckte“ Multifunktionswerkzeug kommt zum Vorschein. Unebenheiten werden mit einer Art Sandstrahl weggeblasen.

Nur wenige Stunden, nachdem sie das digitale Datenmodell am Computer entwickelt haben, können die Studenten das überarbeitete Werkzeug jetzt in die Hände nehmen und das Vorab-Exemplar für eine mögliche Serienfertigung gründlich prüfen. Zeigt sich, dass noch Korrekturen nötig sind, müssen nur ein paar Daten in dem Entwurf geändert werden. Dann kann der Druckprozess von vorne beginnen.

„Ein Werkzeug muss man bei diesem Verfahren nicht mehr in die Hand nehmen“, sagt Tomke Schöckel begeistert. In dem Druckerraum sucht man tatsächlich vergeblich nach einer Zange oder einem Bohrer. Auch sonst erinnert hier nichts mehr an eine Werkstatt: Der Boden ist fast klinisch sauber. Kein Span, keine Reststücke oder sonstiger Abfall bleiben beim „Drucken“ über. „Im Vergleich zu klassischen Verfahren wie Schneiden, Drehen, Bohren entfällt beim 3-D-Druck der Materialverlust fast komplett“, erläutert Derhake. Gegenüber dem Spritzgussverfahren habe das 3-D-Drucken außerdem den Vorteil, dass das aufwendige Herstellen von Formen und auch das Formenwechseln entfalle. Meist sei der Druck auch energetisch günstig, weil das Material nur einmal aufgebaut werde, und zwar genau in der benötigten Größe und Masse, und dann fertig sei.

Den Nutzen der schnellen 3-D-Modelle aus dem Labor der Hochschule haben auch viele Unternehmen aus der Region erkannt. Kooperationspartner der Hochschule Osnabrück sind unter anderem Miele, der Küchenmöbelhersteller Hettich, der Landmaschinenhersteller Amazone sowie die Elster Kromschröder GmbH. Etwa 20 Auftragsarbeiten für Unternehmen führt die Hochschule nach Angaben von Derhake im Monat durch. Die Wachstumsrate liegt bei 20 Prozent.

Einige Unternehmen reichen die fertigen CAD-Daten für Produkte ein, die dann im 3-D-Printer der Hochschule gedruckt werden. Andere ziehen zusammen mit der Hochschule gleich ganze Entwicklungsprojekte durch. „Wenn auch Firmen mitmachen, ist das für alle Beteiligten ein Gewinn“, sagt Derhake. Ziel sei dann fast immer eine Funktions- und Kostenverbesserung. „Und es gibt durchaus Beispiele, wo wir mit dem 3-D-Druckverfahren kostengünstiger sind als mit klassischen Verfahren“, so Derhake. Bisher gelte das aber vor allem für Produkte, die in kleineren Stückzahlen hergestellt würden. Dieser Prozess wird auch Rapid Manufacturing genannt.

Derhake und seine Studenten sind sich einig, dass die 3-D-Drucker eine große Zukunft haben. Schöckel, die in einem Ingenieurbüro arbeitet, findet die neue Technik „absolut revolutionär“. Dirk Hemesoth hebt vor allem die grenzenlose Gestaltungsfreiheit hervor, die es ermöglicht, „ohne großen Aufwand, auf individuelle Kundenwünsche einzugehen“. Und Thomas Vagelpohl sieht große Vorteile auch im Verkauf: „Sie können dem Kunden das fertige Produkt in die Hand geben. Ein besseres Verkaufsargument kann man doch gar nicht haben.“

