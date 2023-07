Ferienpass Foto: HERMANN PENTERMANN up-down up-down Angebote in den Sommerferien 2023 Das können Kinder und Jugendliche in Osnabrück unternehmen Von Michael Birnbacher | 05.07.2023, 12:45 Uhr

Der Osnabrücker Ferienpass bietet dieses Jahr rund 700 Programmpunkte. Einrichtungen wie Stadtbibliothek und Museumsquartier gehen zudem mit eigenen Angeboten an den Start. Wir geben hier einen Überblick, was Kinder und Jugendliche in den Sommerferien machen können.