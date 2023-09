Polizei und Stadt beobachten Lage Nach Vollsperrung der Vehrter Landstraße in Osnabrück: Gefahr auf Schleichwegen? Von Meike Baars | 27.09.2023, 09:17 Uhr Seit die Vehrter Landstraße vollgesperrt ist, hat der Verkehr auf dem Ickerweg im Osnabrücker Stadtteil Dodesheide zugenommen. Foto: Thomas Osterfeld up-down up-down

Drei Unfälle auf dem Ickerweg genau an dem Tag, an dem die Stadt in der Nähe eine Vollsperrung einrichtet und den Verkehr umleitet: Kann das Zufall sein? Nachdem sich nun auch besorge Eltern von Schulkindern bei der Stadt meldeten, will sie zeitnah handeln.