Konzentriert: Bad Laers Stefanie Wilkens. FOTO: Pentermann Volleyball: Bad Laer verliert, Lintorf siegt „Gucken nach vorn“ 06.02.2011, 19:01 Uhr

Keine Spur von Resignation. Die Damen des Volleyballzweitligisten SV Bad Laer mussten beim 2:3 in 188 Minuten gegen TSV Rudow Berlin zwar ihre 16. Niederlage hinnehmen, aber aufgeben kommt nicht infrage. „Wir gucken nach vorn“, sagt Trainer Thomas Wilkens. In der Parallel-Liga der Herren machte der VfL Lintorf beim 3:1-Sieg in Norderstedt Boden gut im Kampf um den Klassenerhalt.