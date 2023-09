Nachfrage größer als Angebot So ist der aktuelle Stand in den Studentenwohnheimen in Osnabrück Von Marlen Busse | 16.09.2023, 18:25 Uhr Zum Start des neuen Semesters sind die Studentenwohnheime in Osnabrück aktuell voll belegt. Symbolfoto: Jörn Martens up-down up-down

Am 25. September beginnt das Wintersemester an der Hochschule, am 1. Oktober an der Universität Osnabrück. Immer noch sind zahlreiche Studenten auf der Suche nach einer Wohnung. Wer einen Platz in einer Studentenwohnung bekommen möchte, muss sich auf lange Wartelisten einstellen.