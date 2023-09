Im Jahr 2010 ist das Quartett in die Hall of Fame des Rock´n Roll aufgenommen worden. Rund zehn Jahre später veröffentlichten die ESC-Gewinner von 1974 ihr erstes Album nach 40 Jahren. Und nun gab es am Sonntagnachmittag und Dienstagabend ein Doppel-Event für alle Fans aus der Region in der Hall of Fame. Allerdings nicht in der des für Abba ohnehin eher unpassenden Rock´n Roll, sondern in jenem Osnabrücker Multiplex-Kino am Bahnhof, das diesen Namen trägt – und das sich an der weltweit zeitgleich stattfindenden Aktion beteiligt hat.

In den Siebzigern im Rosenhof

Einer, der trotz identischen Programms an beiden Tagen mit dabei war, ist Werner Krause aus Hasbergen. Den Film, der im Mittelpunkt steht, kennt er gut. Als gerade mal 16-jähriger Teenager hatte er ihn vor mehr als 45 Jahren im damaligen Osnabrücker Rosenhof-Kino gesehen – „gleich dreimal“, wie er sich erinnert. Seine Lieblingsband zum ersten Mal live gesehen hat er dann, inzwischen volljährig, 1979 in der bestuhlten Dortmunder Westfalenhalle. Und erst acht Jahre ist es her, als Benny Andersson ihm im Stockholmer Abba-Museum die Eintrittskarte von damals signiert hat. Und sich noch erinnern konnte. Zwar nicht an ihn, aber an das Konzert.

Fan seit dem Teenager-Alter: Werner Krause (links) mit seiner Arbeitskollegin Fabienne Niemeyer beim Abba-Event in der Hall of Fame. Foto: Matthias Liedtke Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Vom Comeback begeistert

Zuletzt live gesehen hat Krause Abba an Pfingsten in London. Oder zumindest ihre Avatare, die beim „Voyage“-Konzert viel Aufsehen erregt haben. Von denen war er aber begeistert und findet das Comeback ohnehin rundum gelungen. Der erste Abba-Song nach fast 40 Jahren Pause („I Still Have Faith In You“) hat es sogar in seine persönliche „Top Five“ geschafft.

Einmal im Jahr fährt der heute 61-Jährige zu einem Fan-Treffen nach Holland, kennt aber auch Regina Grafunder aus Melle, die dort seit 33 Jahren einen internationalen Fan-Club leitet und vor zehn Jahren bei „Wetten, dass..?“ Abba-Songs anhand von Knäckebrot-Geräuschen erkannt hat.

Hit auf Hit landeten Abba in den Siebzigerjahren – und werden bis heute gehört. Foto: Matthias Liedtke Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Zum ersten Mal in Groß

Als Melissa Eichler 1994 geboren wurde, gab es Abba schon mehr als zehn Jahre nicht mehr. Mit ihrer Musik ist sie damals trotzdem aufgewachsen. Und freut sich darauf, den Film von 1977 auch einmal auf der großen Leinwand sehen zu können. „Das ist schon etwas Besonderes und anders als im Fernsehen“, sagt die 30-jährige Erzieherin aus Lotte-Wersen, die zusammen mit ihrer Arbeitskollegin Claudia Spreu das Fan-Event besucht. Auch sie fand das Comeback „mega“ und „einfach typisch Abba“. Ihr Lieblingssong ist und bleibt aber „Super Trouper“. Nächstes Jahr fährt sie zum Konzert nach London.

Mit Abba-“Gold“ aufgewachsen: Melissa Eichler (links) mit ihrer Arbeitskollegin Claudia Spreu in der Hall of Fame. Foto: Matthias Liedtke Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Schlüsselerlebnis Grand Prix

Mit Abba-Musik großgeworden ist auch Linda Petering. „Meine Mutter hört es gern beim Putzen“, verrät sie, während eben die daneben steht und sich daran erinnert, wie sie 1974 zum Abba-Fan geworden ist. Im Alter von neun Jahren saß sie damals zusammen mit ihren Cousinen vor dem Fernseher, als die vier Schweden mit „Waterloo“ den Grand Prix (wie der ESC seinerzeit noch hieß) gewannen. Das Comeback findet Claudia Petering „ok“, mag die Sachen von früher aber lieber. Ihr Mann Jörg gibt zu, eigentlich Phil-Collins-Fan zu sein. Aber der Faszination von Abba und ihrer extrem eingängigen und glücklich machenden Musik kann eben kaum jemand widerstehen.

Geflasht von Abba seit „Waterloo“: Claudia Petering (rechts) mit ihrem Mann Jörg. Foto: Matthias Liedtke Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Karaoke im Kino

Das zeigt auch das Leinwandprogramm: Neben dem Filmklassiker mit Konzertausschnitten, Backstage-, Studio- und Tour-Szenen und der eingeflochtenen Geschichte über einen Reporter auf der Jagd nach einem Interview enthält es auch eine Hintergrundreportage zum aktuellen Konzertprojekt und drei Video-Clips im Karaoke-Stil zum Mitsingen. Als ob nicht alle Fans im Saal jede einzelne Zeile von „Dancing Queen“, „Voulez-Vous“ und „Gimme! Gimme! Gimme!“ in- und auswendig könnten.