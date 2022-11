Foto: Sonja Damaschke Premiere am 27. November Volksstück „Josef und Maria“ im Zimmertheater in Osnabrück Von Thomas Wübker | 09.11.2022, 21:04 Uhr

In der Vorweihnachtszeit fallen die Namen Josef und Maria häufiger. Doch in dem Stück „Josef und Maria“, das am 27. November im Ersten Unordentlichen Zimmertheater in Osnabrück Premiere feiert, geht es nur am Rande um Weihnachten.