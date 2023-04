Netzwerk-Switch Symbolfoto: Matthias Balk/dpa up-down up-down Sind Sie betroffen? TV-Frequenz-Umstellung von Vodafone am 25. April in der Region Osnabrück Von Hannah Baumann | 23.04.2023, 13:15 Uhr

Vodafone stellt in der Nacht auf Dienstag, 25. April, das Kabelglasfasernetz in Osnabrück um. Deshalb erhalten fast 350 TV- und Hörfunksender in und um Osnabrück eine neue Frequenz. Manchmal bedarf es einer Einstellung der Geräte.