Seniorin wird in Osnabrücker Parkhaus am Vitihof überfallen und beraubt Von Arlena Janning | 02.08.2022, 13:31 Uhr

Am Samstagabend ist eine 77-Jährige in der Vitihof-Garage in der Osnabrücker Innenstadt überfallen und bestohlen worden, als sie am Automaten gerade ihr Parkticket bezahlte.