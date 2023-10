Retro-Mode und mehr: Pop Osnabrück eröffnet in der Innenstadt

Collegejacken, Kleider, Pullis und diverse Sneaker: Bei „Pop Osnabrück“ finden sich Modeschätze aus den vergangenen 70 Jahren – aber auch Dinge, die aus alten Stoffen neu hergestellt wurden. „Das Berliner Label Moot stellt beispielsweise Kleidung und Taschen aus alter Bettwäsche her“, sagt Betreiber Christian Thate. „Mehr Upcycling geht quasi nicht.“ Auch Kunst wird es zu sehen und zu kaufen geben.

Christian Thate in seinem „Pop Osnabrück" Geschäft. Foto: Swaantje Hehmann

Was ihm zudem wichtig ist: „Der Gedanke von Second-Hand ist, dass gebrauchte Kleidung günstig verkauft wird – und das sowohl Umwelt wie Geldbeutel schont. Genau das werde ich hier machen.“

Sneaker gibt es ebenfalls. Foto: Swaantje Hehmann

Leerstand beendet - bis Ende November

Seit längerem schon stand das rund 200 Quadratmeter große Ladengeschäft leer – und war damit genau der Ort, um den sich Chiara Bünker und Julia Tepker von der Abteilung Pop Up Quartiers der Marketing Osnabrück (MO) kümmern. „Wir vermitteln zwischen Hausbesitzern und Menschen, die Geschäfte eröffnen möchten – aber vielleicht erst einmal testen wollen, ob sich ihr Konzept lohnt“, sagt Bünker.

Pop-up-Läden sind dafür ideal, so Tepker: „Über einen festen Zeitraum wird der Leerstand genutzt, verschwindet so aus dem Stadtbild – und der Geschäftsinhaber kann seine Idee austesten.“ Dank der MO ist die Örtlichkeit auch bezahlbar, denn „wer bezahlbare Vintage-Mode anbieten will, kann die oftmals sehr hohen Mieten der Innenstädte nicht mal einfach so stemmen“, sagt Thate.

Ein großer Teil der Waren der „Pop-Boutique" stammt aus den USA. Foto: Swaantje Hehmann

Er freut sich, dass er wieder eine Räumlichkeit für seine Vintage-Mode gefunden hat: Schon im Jahr 2022 hatte er für vier Wochen ein Ladenlokal in der Krahnstraße genutzt, um dort Second-Hand-Kleidung und Kunst an die Käuferschaft zu bringen. Damals gehörte er noch zum Team von Bullfrog, einem Händler für gebrauchte Kleidung.

Christian Thate plant mit einem weiteren Laden am Wulfter Turm. Foto: Swaantje Hehmann

Weiteres Geschäft am Wulfter Turm geplant

Von dem hat er sich mittlerweile getrennt und arbeitet mit einem Partner aus Großbritannien zusammen: „Der betreibt unter anderem in London und Liverpool seine ,Pop-Boutiquen‘. In Anlehnung heißt mein Laden ,Pop Osnabrück‘“, sagt er. Bis Ende November wird Thate in der Osnabrücker Innenstadt seine Waren verkaufen, zeitgleich plant er aber ein weiteres Geschäft am Wulfter Turm.

„Pop Osnabrück“ an der Lortzingstraße 3 in Osnabrück hat mittwochs bis freitags von 12 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

MO sucht weitere Mitstreiter für Pop-up-Geschäfte

Das Team der Pop Up Quartiers der MO sucht derweil ebenfalls nach weiteren Mitstreitern, sprich Immobilienbesitzern oder Menschen, die Geschäfte eröffnen wollen. „Leerstand ist immer negativ für eine Stadtbild – und wir können helfen, eben diesen zu vermeiden“, so Tepker. Bei Interesse kann man sich per E-Mail an info@popupquartier.de wenden.

Das war drin

Über Jahre war in der Lortzingstraße 3 der Laden „Kopfüber“ beheimatet, der Sport- und Trekkingartikel anbot. Nach seinem Auszug eröffnete im November 2019 hier der Lifestyle-Laden „Essence“ mit einem breiten Angebot an Kleidung, Schuhe, Bücher, Kosmetik, Parfüm, Zimmerpflanzen, Kakteen und sogar Gin. Doch die Corona-Pandemie machte es dem Projekt so schwer, dass die Inhaberin im Frühjahr 2021 die Reißleine zog und das Geschäft wieder schloss. Seitdem stand es leer.