Second-Hand-Mode ab 27. August Osnabrück: Modegeschäft „Vint8ght" bietet Kleidung aus drei Jahrzehnten Von Thomas Wübker | 13.08.2022, 16:06 Uhr

Vintage-Mode, also Second-Hand-Kleidung aus den Achtziger-, Neunziger- oder frühen 2000er-Jahren, ist angesagt. Am 27. August eröffnet in der Rheinstraße in Osnabrück das Modegeschäft „Vint8ght“.