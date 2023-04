Stimmung wie an der Bremer Brücke wünschen sich die Organisatoren für das Public Viewing auf der Maiwoche. Das Hinspiel Foto) hat der VfL Osnabrück gewonnen. Foto: imago images/osnapix up-down up-down Am 20. Mai Public Viewing zum Spiel zwischen VfL Osnabrück und Viktoria Köln auf der Maiwoche Von Anke Schneider | 26.04.2023, 10:29 Uhr

Am Samstag, 20. Mai, spielt der VfL Osnabrück am vorletzten Spieltag der Saison in Köln. Fans, die nicht mit nach Köln reisen, können auf der Maiwoche live mitfiebern. Am Herrenteichswall präsentiert der VfL Osnabrück im Doppelpass mit Magenta-Sport das Spiel auf einer großen LED-Leinwand.