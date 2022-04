Wegen der Geständnisse der Angeklagten konnte das auf vier Verhandlungstage festgesetzte Verfahren schon am ersten Tag beendet werden. Die in Gronau lebenden 25-, 24- und 23 Jahre alten Männer hatten die in der Anklageschrift enthaltenen Einbrüche in die Verkaufsräume der beiden Tankstellen vor Gericht unumwunden zugegeben. Das machte die Vernehmung von einem Dutzend Zeugen überflüssig, was nicht nur ihnen Zeit und Mühe ersparte, sondern auch die Staatskasse entlastet.

Als einzigen Betroffenen befragten die Richter der 10. Großen Strafkammer den Betreiber der Tankstelle in Lingen. Er schilderte, wie er am Morgen des 20. Oktober 2009 zur Arbeit erschienen war und den nächtlichen Einbruch entdeckt hatte. „Der Verkaufsraum war völlig verwüstet, drei Türen mit brachialer Gewalt aufgehebelt worden“, so der Zeuge. Der Schadenswert allein darauf belief sich auf geschätzte 1500 Euro. Hinzu kamen der Diebstahl von mindestens 49 Stangen Zigaretten, 556 Euro Bargeld und 14 Telefonkarten. Bei dem Einbruch in Spelle einige Tage zuvor hatte das Einbrechertrio 90 Stangen Zigaretten erbeutet. Der 25-jährige Haupttäter war kurz nach der Tat in Lingen von der Polizei gestellt worden, das Diebesgut befand sich in einem nahen Versteck.

Mehrfach verurteilt

Er war bereits mehrfach wegen anderer Delikte verurteilt worden. Auch nach den Tankstelleneinbrüchen war er wieder straffällig geworden und sitzt deshalb gegenwärtig in der JVA Schwerte in Haft. Das Gericht verknüpfte diese Strafe mit der aus den Tankstelleneinbrüchen zu vier Jahren und drei Monaten.

Der Vorsitzende Richter riet dem Verurteilten, dringend über das Ergebnis seiner Handlungen nachzudenken. „Überlegen Sie einmal, was Ihnen das eingebracht hat. Das ist doch ein erbärmlich schlechtes Verhältnis, für 6000 Euro aus dem Wert der Beute so lange Zeit sitzen zu müssen. Und zusätzlich haben Sie die Freiheit, die bürgerliche Existenz und ihren Ruf verloren“, hielt er ihm vor.

Sein 23-jähriger Mitangeklagter erhielt eine Haftstrafe von einem Jahr und sechs Monaten, die für vier Jahre zur Bewährung ausgesetzt wurden. Er muss 200 Stunden gemeinnütziger Arbeit ableisten. Der 24-Jährige, der nur beim Einbruch in Spelle mitgewirkt hatte, wurde zu einem Jahr Haft verurteilt, ausgesetzt zu drei Jahren Bewährung. Auch er wird 200 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten müssen.