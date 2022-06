Wie kann Osnabrück die Folgen des Klimawandels verkraften? Die FDP/UWG-Gruppe machte diese Frage zum Thema einer Aktuellen Stunde im Rat. (Symbolfoto) FOTO: Tobias Saalschmidt Aktuelle Stunde im Rat Viele schöne Worte: So geht Osnabrück im Klimawandel nicht unter Von Wilfried Hinrichs | 01.06.2022, 15:53 Uhr

„Es reicht einfach nicht!“ Thomas Thiele, Chef der FDP/UWG-Gruppe, hob in der Ratssitzung am Dienstagabend zu einem flammenden Appell für mehr Klima- und Umweltschutz in Osnabrück an. Ein Liberaler an der Spitze der Umweltbewegung - das ließ aufhorchen.