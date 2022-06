Die meisten sind Fundtiere, die von den Städten und Kommunen des Umlandes oder von der Feuerwehr Osnabrück gebracht werden. So wie der schwarz-braune Mischlingsrüde aus Hörstel, den die Tierpfleger Max getauft haben: Der schätzungsweise zwei Jahre junge, stubenreine und sehr verschmuste, verspielte und sportliche Hund ist leider nicht gechippt und nicht registriert. Zwei Wochen saß er im Bauhofzwinger der Tecklenburger-Land-Kommune, bevor er ins Tierheim nach Hellern kam. „Die haben dort schon alles versucht, konnten aber keinen Besitzer ausfindig machen“, sagt Monika Siegler. Da kann man sich nur wundern, dass offenbar niemand ein so liebes Tier vermisst.

Dass es zur Urlaubszeit im Sommer so viel mehr Neuzugänge als sonst sowohl bei den Hunden als auch bei den Katzen – und das nicht nur in Osnabrück – in den Tierheimen gibt, liegt nach den Erfahrungen der Tierschütze r auch, aber nicht nur daran, dass die Vierbeiner dann oft lästig und vermehrt ausgesetzt werden.

„Klar, ein Grund sind natürlich die Ferien. Aber auch Umzüge, die besonders häufig im Sommer sind. Oft sind es auch junge, durchgeknallte, ,wilde‘ Hunde, die die Leute sich im Winter angeschafft haben, aber nicht in den Griff kriegen. Die Weihnachtshunde fliegen dann eben im Sommer raus“, erklärt die vor allem für die Hunde zuständige Tierpflegerin.

Dabei gibt es überhaupt keinen Grund, sein Tier loswerden zu wollen, nur weil man in den Urlaub fahren will: „Hunde fahren natürlich am liebsten mit ihren Menschen mit. Wenn das nicht geht, weil man vielleicht eine Flugreise macht, kann man sie von einer Person betreuen lassen, die sie schon kennen. Es gibt auch gute Hundepensionen und die Aktion ,Nimmst Du mein Tier, nehme ich Dein Tier‘, also abwechselnde Betreuung auf Gegenseitigkeit“, betont die Tierheimmitarbeiterin. Sie verweist auch darauf, dass viele Menschen, die selbst kein Haustier (mehr) haben, gerne eines für ein paar Wochen in Pflege nehmen: „Wir haben auch immer ein paar Pflegeadressen!“

Ein Ortswechsel sei für die eher personenbezogenen Rudeltiere kein Problem. Anders, nämlich ziemlich sensibel und möglicherweise mit Futterverweigerung oder Protestpinkeln, reagieren die Samtpfoten: Katzen hassen Ortsveränderungen und werden deshalb am besten in ihrer gewohnten Umgebung – ihrem Revier – von Nachbarn, Freunden oder Verwandten, die sie schon kennen, versorgt.

Neben derzeit rund 30 Hunden sitzen in diesen Tagen auch insgesamt rund 100 Katzen allein im Osnabrücker Tierheim. Dass auch bei ihnen die Zahl der Neuzugänge jeden Sommer dramatisch ansteigt, hat noch einen anderen Grund: „Die Kastrationspflicht greift noch nicht so. Das Problem sind die wilden Katzen, die zwar gefüttert werden, aber für deren Kastration sich keiner verantwortlich fühlt. Im Mai und Juni haben die geworfen“, berichtet Monika Siegler.