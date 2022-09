Die Gleichstellungsstellen von Landkreis und Stadt Osnabrück plant einen Video-Dreh zum Aktionstag „One billion rising“. Alle sind aufgefordert, mitzutanzen Archivfoto: David Ebener up-down up-down Zum Aktionstag „One Billion Rising“ Video-Clip gegen Gewalt an Frauen und Mädchen wird in Osnabrück gedreht Von Anke Schneider | 13.09.2022, 13:06 Uhr

Die Gleichstellungsbüros von Stadt und Landkreis Osnabrück drehen einen Video-Clip zum Aktionstag „One Billion Rising“. Alle sind eingeladen, beim Tanzen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen mitzumachen. Bei einem Probetermin am Donnerstag, 22. September, kann der Tanz ohne Kamera geübt werden, am Samstag, 24. September, wird gedreht.