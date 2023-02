Torriecher: Malte Nieweler. Foto: Archiv up-down up-down VfL-A-Junioren hilft nur ein Sieg In Bremen zum Erfolg verdammt – „Gewisses Etwas“ bei Nieweler Von Martin Heuer | 03.05.2013, 18:40 Uhr

Die Reihenfolge hat sich verschoben in der Bundesliga Nord/ Nordost: Nachdem Hansa Rostock seine beiden Nachholpartien gewonnen hat, sind die Kontrahenten Werder Bremen und VfL Osnabrück (So., 11 Uhr) am vorletzten Spieltag jeweils auf einen Sieg angewiesen.