Jürgen Trittin (Mitte) mit dem Grünen-Oberbürgermeisterkandidaten Thomas Klein und der Osnabrücker Bundestagsabgeordneten Dorothea Steiner. FOTO: Elvira Parton Vertrauen in den Endspurt Trittin als Wahlkämpfer in der Lagerhalle Von Regine Hoffmeister | 24.08.2013, 01:45 Uhr

Es war schon mal voller bei Jürgen Trittins letzten Auftritten in der Lagerhalle. Diesmal blieben in den Sitzreihen viele Plätze leer. Das mag am Termin am Freitagabend oder am zeitgleich stattfindenden Fußballspiel Dortmund gegen Bremen gelegen haben. Grund könnte aber auch der bislang laue Bundestageswahlkampf selbst gewesen sein. In seiner Rede schlug der Spitzenkandidat der Grünen einen großen Bogen, den stärksten Applaus erntete er dabei für die klassischen Grünen-Themen Klimapolitik und Energiewende.